Prozess gegen G20-Gegner: Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Stand: 26.08.2024 17:26 Uhr

Sieben Jahre ist es her, dass es während des G20-Gipfels in Hamburg am Bahrenfelder Rondenbarg zu Ausschreitungen kam. Seit Januar dieses Jahres müssen sich deswegen ein Mann und eine Frau vor dem Hamburger Landgericht wegen Landfriedensbruch und Angriffen auf Polizistinnen und Polizisten verantworten.