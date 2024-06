Prozess gegen Flughafen-Geiselnehmer: Urteil erwartet Stand: 24.06.2024 21:04 Uhr Im Prozess gegen den Hamburger Flughafen-Geiselnehmer wird am Dienstag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft beantragt.

Die dramatische Aktion eines bewaffneten Geiselnehmers auf dem Hamburger Flughafen im November vergangenen Jahres endete unblutig. Nach 18-stündigen Verhandlungen ergab sich der 35-Jährige auf dem Flughafenvorfeld der Polizei. Niemand wurde verletzt, auch nicht die damals vierjährige Tochter des Geiselnehmers. Ein Sorgerechtsstreit um das Kind war Auslöser der Tat. Im Prozess gegen den 35-Jährigen will das Landgericht Hamburg am Dienstag das Urteil verkünden. Die Anklage wirft ihm Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, vorsätzliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Der Staatsanwalt hat zwölf Jahre Haft beantragt. Was der Angeklagte getan habe, sei der "Gipfel der Selbstjustiz".

Tochter aus der Wohnung der Ex-Frau entführt

Am Abend des 4. November 2023 hatte der Angeklagte seine Tochter aus der Wohnung seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade entführt. Mit hohem Tempo war er mit der Vierjährigen im Auto zum Hamburger Flughafen gefahren. An einem Tor in der Nähe der Terminals durchbrach er mit dem Mietwagen drei Schranken und drang bis auf das Vorfeld des Flughafens vor. Dort warf er zwei Brandsätze aus dem Auto. Der Angeklagte feuerte mit einer scharfen Pistole dreimal in die Luft, einmal davon direkt neben einer kurz zuvor gelandeten Maschine der Turkish Airlines, in der sich noch die Besatzung aufhielt.

Taten weitgehend gestanden

Der 35-Jährige forderte, dass ihm ein Flugzeug zur Ausreise mit der Tochter in die Türkei zur Verfügung gestellt werde, und drohte, sich und das Kind in die Luft zu sprengen. "Entweder sie sollen uns töten oder wir gehen weg", sagte er nach Angaben des Staatsanwalts. Ein vermeintlicher Sprengstoffgürtel erwies sich später als Attrappe. Die mehr als 20-stündige Unterbrechung des Flugbetriebs hatte europaweite Auswirkungen. Dabei sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, erklärte der Staatsanwalt. Der Angeklagte hat die Taten weitgehend gestanden.

Verteidigerin: Angeklagter war verzweifelt

Verteidigerin Anna Carlotta Bloch geht ebenfalls von der Schuld ihres Mandanten aus. In ihrem Plädoyer wies sie aber darauf hin, dass sich ihr Mandant im Sorgerechtsstreit massiv ungerecht behandelt gefühlt habe. Er habe die Tat aus Verzweiflung verübt, weil er seine Tochter 14 Monate lang nicht habe sehen dürfen. Während der Geiselnahme auf dem Flughafen habe er schon vorher aufgeben und das Kind der Mutter übergeben wollen. Das Gericht sollte darum einen minderschweren Fall der Geiselnahme in Erwägung ziehen, sagte Bloch. Die Anwältin stellte keinen konkreten Strafantrag.

Angeklagter wegen Kindesentziehung vorbestraft

Nur ein halbes Jahr vor der Tat hatte das Amtsgericht Stade den 35-Jährigen wegen Kindesentziehung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er war im März 2022 mit dem damals dreijährigen Kind eigenmächtig in die Türkei gefahren. Die Mutter reiste hinterher und konnte die Tochter in einer Nacht- und Nebelaktion zurückholen.

Psychiaterin: Angeklagter voll schuldfähig

Eine psychiatrische Sachverständige kam im aktuellen Prozess um die Geiselnahme zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Der 35-Jährige habe eine auffällige Persönlichkeitsstruktur, er sei narzisstisch, respektlos und überheblich, aber nicht psychisch krank. Dass das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter seiner Ex-Frau zugesprochen wurde, habe ihn massiv gekränkt.

Keine Reue

In seinem letzten Wort erhob der Angeklagte mit lauter Stimme schwere Vorwürfe gegen die deutschen Behörden und besonders das Familiengericht, dass das Sorgerecht seiner Ex-Frau zugesprochen hatte. Ein Wort der Reue oder des Bedauerns für seine Tat kam ihm nicht über die Lippen. Zum Prozessauftakt hatte er die betroffenen Flugreisenden und die Polizei um Entschuldigung gebeten. Seit dem 29. April verhandelte das Gericht an neun Tagen. Mehrmals war der Angeklagte laut und wütend geworden. Nur mit Mühe konnte ihn der Vorsitzende Richter beruhigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.06.2024 | 06:00 Uhr