Stand: 29.03.2025 10:30 Uhr Protestaktion zum "TeslaTakedown" auch in Hamburg-Wandsbek

Weltweit sind unter dem Motto "TeslaTakedown" Protestaktionen an mehr als 200 Tesla-Standorten geplant. Auch vor dem Tesla-Zentrum an der Helbingtwiete in Wandsbek ist am Samstagnachmittag eine Versammlung angemeldet. Im niedersächsischen Ottersberg sind unterdessen am frühen Morgen sieben Tesla vor einem Autohaus in Flammen aufgegangen. Möglicherweise steht der Brand in Zusammenhang mit dem globalen Protesttag.

