Probleme beim Online-Fahrkartenverkauf des HVV Stand: 20.01.2025 11:11 Uhr Beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gibt es eine größere Störung. Online in der HVV-App können seit einigen Tagen keine Fahrkarten mehr gekauft werden.

Nach Angaben eines HVV-Sprechers handelt es sich nicht um einen Hacker-Angriff und es sei auch keine Software frisch aufgespielt worden, die das Problem ausgelöst haben könnte. Stattdessen sei eine technische Störung in der Datenbank des Hintergrundsystems ist aufgetreten. Weil diese Datenbank defekt ist, können Fahrgäste nun keine Tickets über die HVV-App und im Onlineshop des HVV kaufen - und das seit mindestens Samstagabend. Eine Kundin beispiesweise bekam beim Versuch des Fahrkartenkaufs folgende Meldung auf ihr Handy: "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut." Doch auch die weiteren Versuche schlugen fehl.

Fahrkartenautomaten oder Switch-App

Wer eine Fahrkarte benötigt, kann diese weiterhin über die hvv-Switsch-App kaufen. Außerdem sind sie an den Fahrkartenautomaten in den Stationen erhältlich - allerdings bekommen die Kundinnen und Kunden dort nicht die sieben Prozent Online-Rabatt.

Bei Kontrolle: Fahrkarte am Automaten nachlösen

Die Kontrollkräfte drücken außerdem offenbar derzeit ein Auge zu. Der HVV sagt dazu, sie seien informiert. Man müsse bei einer Kontrolle aber nachträglich am nächsten Automaten eine Fahrkarte kaufen. Zum Zeitpunkt heißt es: "Die Arbeiten an der Behebung dauern derzeit noch an, wir melden uns sofort, wenn der Ticketkauf wieder möglich ist."

