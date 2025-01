Probleme beim Online-Fahrkartenverkauf des HVV behoben Stand: 20.01.2025 18:15 Uhr Beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat es eine größere Störung gegeben. Per HVV-App konnten mehrere Tage lang online keine Fahrkarten mehr gekauft werden. Am Montagabend war die Störung behoben.

Nach Angaben eines HVV-Sprechers handelte es sich nicht um einen Hacker-Angriff und es sei auch keine Software frisch aufgespielt worden, die das Problem ausgelöst haben könnte. Stattdessen sei eine technische Störung in der Datenbank des Hintergrundsystems aufgetreten. Weil diese Datenbank defekt ist, konnten Fahrgäste keine Tickets über die HVV-App und im Onlineshop des HVV kaufen - und das seit mindestens Samstagabend.

Alternativen: Fahrkartenautomaten oder Switch-App

Wer eine Fahrkarte benötigte, konnte diese aber über die HVV-Switch-App kaufen. Außerdem waren sie an den Fahrkartenautomaten in den Stationen erhältlich - allerdings bekamen die Kundinnen und Kunden dort nicht die sieben Prozent Online-Rabatt.

Die Kontrollkräfte in den Bussen drückten außerdem offenbar während der technischen Probleme ein Auge zu. Der HVV sagte dazu, nur an wenigen Bushaltestellen seien Automaten zu finden. Man müsse bei einer Kontrolle aber nachträglich am nächsten Automaten eine Fahrkarte kaufen. Laut HVV kaufen bis zu 35.000 Fahrgäste täglich ihre Tickets über die HVV-App.

