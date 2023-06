Polizeieinsatz in der Hamburger Hafenstraße eskaliert Stand: 09.06.2023 06:17 Uhr Im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist in der Nacht zum Freitag ein Polizeieinsatz eskaliert. Es gab Auseinandersetzungen zwischen Beamtinnen und Beamten sowie Anwohnerinnen und Anwohnern, nachdem die Polizei drei mutmaßliche Dealer in der Hafenstraße kontrollieren wollte.

Wie die Polizei und Reporter berichteten, waren die mutmaßlichen Dealer vor den Beamtinnen und Beamten in die "Volxküche" geflüchtet - einem bekannten Treffpunkt der linken Szene. Daraufhin forderten die Beamtinnen und Beamten Verstärkung an. Bis zu 25 Polizistinnen und Polizisten waren schließlich in der Hafenstraße und versuchten sich Zutritt zu der Suppenküche zu verschaffen - zunächst vergeblich. Gleichzeitig versammelten sich rund 30 Anwohnerinnen und Anwohner, solidarisierten sich mit den Verdächtigen und beschimpften die Beamtinnen und Beamten. Als die Polizistinnen und Polizisten schließlich in das Gebäude gelangten, waren die mutmaßlichen Dealer verschwunden.

Drei Verletzte bei Polizeieinsatz

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Eine Frau erlitt einen Krampfanfall. Eine weitere Person wurde auf die Polizeiwache gebracht, aber kurze Zeit später wieder entlassen. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.06.2023 | 06:00 Uhr