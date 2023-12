Polizeieinsatz bei Derby im Jahr 2022: Was ist aus dem Fall geworden?

Stand: 01.12.2023 08:18 Uhr

Diese Bilder haben beim letzten Hamburger Derby am Millerntor im Oktober 2022 für viel Kritik gesorgt: Ein Beamter der Bundespolizei kniet auf einem Fan des FC St. Pauli und schlägt ihm mehrfach in die Nieren und mit dem Ellenbogen gegen den Hinterkopf. Innensenator Andy Grote (SPD) hatte danach gesagt, die Bilder würden Fragen der Verhältnismäßigkeit aufwerfen. Was ist aus dem Fall geworden?