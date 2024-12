Polizei Hamburg: Rund 990 Messerangriffe bis September Stand: 27.12.2024 12:20 Uhr In Hamburg gab es in diesem Jahr bisher ähnlich viele Straftaten mit Messern wie im vergangenen Jahr. Bis Ende September zählte die Polizei rund 990 Fälle, in denen Menschen mit Messern bedroht oder verletzt wurden.

Die meisten Taten ereigneten sich in St. Georg und auf St. Pauli, vor allem rund um den Hauptbahnhof. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den meisten Fällen um Bedrohungen. Allerdings kam es auch zu 308 Messerangriffen mit Verletzungen. Zwischen Januar und September wurden etwa 20 Menschen bei Messerstechereien getötet.

Gezielte Polizeieinsätze am Hauptbahnhof

Die hohe Zahl der Vorfälle in St. Georg und St. Pauli erklärt die Polizei auch mit verstärkten Kontrollen an diesen Orten. So wurden bei gezielten Einsätzen rund um den Hauptbahnhof und auf dem Kiez Straftaten aufgedeckt, die sonst möglicherweise unentdeckt geblieben wären.

