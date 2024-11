Hamburg: Mann bei Streit mit Messer in Altona-Nord verletzt Stand: 02.11.2024 15:10 Uhr In einer Wohnung am Alsenplatz im Hamburger Stadtteil Altona-Nord sind am Sonnabend zwei Männer in Streit geraten. Ein Mann wurde durch einen Messerstich verletzt.

Am Mittag bekam die Polizei einen Notruf aus einer Wohnung am Alsenplatz. Erst eskalierte dort ein Streit, dann stach ein Mann dem anderen mit einem Messer in den Bauch. Als die Polizei die Wohnung im dritten Stock eines Hochhauses stürmte, setzen die Beamten offenbar Pfefferspray ein. Dadurch wurden auch mehrere Polizisten verletzt. Der sechzigjährige Tatverdächtige wurde von der Polizei überwältigt und vorläufig festgenommen.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Eine Frau mit ihrer Tochter musste die Tat mit ansehen. Sie wurde vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Rettungskräfte versorgten den Tatverdächtigen und die verletzten Polizisten. Von Ihnen war niemand so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.11.2024 | 15:00 Uhr