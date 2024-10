Planten un Blomen: Eisbahn ist jetzt wieder geöffnet

Stand: 27.10.2024 11:43 Uhr

Mitten in Hamburg, im Park Planten un Blomen, können Schlittschuh-Fans jetzt wieder unter freiem Himmel ihre Runden oder Pirouetten drehen. Die Eisbahn am Holstenwall ist in die Saison gestartet.