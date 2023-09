Pflegedienste beklagen schlechtes Zahlungsverhalten der Sozialdienststellen

Stand: 30.09.2023 09:04 Uhr

Pflegeeinrichtungen in Hamburg werfen den Sozialdienststellen der Bezirke schlechte Zahlungsmoral vor. Verzögerte Zahlungen würden viele Pflegedienste in finanzielle Not bringen.