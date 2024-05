Stand: 18.05.2024 11:36 Uhr Pflegebedürftige müssen im Schnitt 2.800 Euro für Heimplatz zahlen

Pflegebedürftige müssen in Hamburg für einen Heimplatz im Durchschnitt 2.800 Euro im Monat aus eigener Tasche zuzahlen. Die Sozialbehörde begründet das unter anderem mit dem höheren Mindeststundenlohn für das Pflegepersonal. Entsprechend dürfte die Zahl derjenigen, die sich einen Heimaufenthalt nicht mehr leisten können, vermutlich weiter steigen. Das sagte ein Sprecher der Sozialbehörde der "Welt am Sonntag". In Hamburg können laut Sozialbehörde derweil rund 1.300 Plätze in Pflegeheimen nicht genutzt werden, weil es zu wenig Personal gibt.

