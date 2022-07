Personalengpässe: Bäderland in Hamburg schließt alle Saunen Stand: 01.07.2022 18:47 Uhr In Hamburg werden mit Beginn der Sommerferien alle Saunen des städtischen Betreibers Bäderland vorübergehend geschlossen. Das teile das Unternehmen am Freitag mit. Gründe seien Personalengpässe und Energieeinsparungen.

Hauptgrund für die Einschränkungen ist die knappe Personaldecke von Bäderland. So begründet es das städtische Unternehmen auf seiner Internetseite. Um den flächendeckenden Betrieb in den Freibädern aufrechtzuerhalten und Kapazitäten für zusätzliche Schwimmkurse zu haben, sollen alle Saunen in den Bäderland-Schwimmbädern im Sommer schließen. Dies soll vom 7. Juli bis voraussichtlich 31. August gelten. Betroffen von Einschränkungen sind sind auch vier Hallenbäder: Blankenese, Elbgaustraße, Finkenwerder und Süderelbe werden weitgehend schließen. Nur Schwimmkurse und Vereinssport sollen dort weiter möglich sein, in Blankenese ist zusätzlich noch der morgendliche Schwimmclub für Frühschwimmer geöffnet.

Anpassung der Öffnungszeiten in einigen Bädern

Außerdem kündigte Bäderland neue Öffungszeiten für einige Bäder an:



Sommerfreibad Marienhöhe: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Sommerfreibad Osdorfer Born: Freitag bis Dienstag von 11 bis 19 Uhr

Sommerfreibad Neugraben: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Sommerfreibad Finkenwerder: Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Bereits vor einer Woche hatte Bäderland als Sparmaßnahme angekündigt, die Temperatur in den Hamburger Ganzjahresfreibädern von 28 Grad auf 25 Grad abzusenken.

