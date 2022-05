In Hamburg beginnt die Badesee-Saison Stand: 13.05.2022 17:10 Uhr Der Sommer kommt und am Freitag begann offiziell die Hamburger Badegewässer-Saison. Insgesamt seien 15 offizielle Badestellen an 13 Badegewässern bis Mitte September freigegeben, teilte die Umweltbehörde mit.

Vom Boberger See übers Naturbad Kiwittsmoor bis hin zum Sommerbad Volksdorf - die Wasserqualität der offiziellen Hamburger Badegewässer wird regelmäßig kontrolliert. Bis Ende September nehmen die zuständigen Bezirksämter regelmäßig Wasserproben, die anschließend im Hygieneinstitut untersucht werden. Die Badegewässer werden laut Umweltbehörde alle drei Wochen auf Darmbakterien und bei Bedarf zusätzlich auf Blaualgen untersucht. Auch die Sichttiefe, der pH-Wert und die Wassertemperatur würden gemessen.

Badeverbot im Allermöher See - Eichbaumsee gesperrt

Zu viele Blaualgen ziehen ein Badeverbot nach sich. Das ist derzeit im Allermöher See der Fall, wo die Burgunderblutalge nachgewiesen wurde. Auch der Eichbaumsee bleibt in dieser Saison wieder komplett gesperrt.

Damit trotz vieler Sonnenhungriger die Zahl von Darmbakterien im Wasser nicht überhand nimmt, müssen aber auch genügend Toilettenhäuschen da sein, meinen zum Beispiel die Bezirkspolitikerinnen und -politiker in Bergedorf - sie fordern vier neue Häuschen am Hohendeicher See. Wie warm das Wasser und wie gut die Wasserqualität ist, veröffentlich die Umweltbehörde bis zum Herbst auf ihrer Internetseite.

