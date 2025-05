Stand: 01.05.2025 18:05 Uhr Parkhaus in der Hamburger Altstadt wird in Wohnungen umgewandelt

Die Stadt Hamburg hat am Donnerstag ein ehemaliges Parkhaus in der Altstadt an die Baugenossenschaft Gröninger Hof übergeben. Insgesamt sollen hier 90 öffentlich geförderte Wohnungen entstehen. Fundament, Kellergeschoss und Rückwand des Parkhauses bleiben dabei erhalten. Der Abriss der Parkdecks beginnt im Sommer - in zweieinhalb Jahren sollen die Wohnungen fertig sein.

