Park+Ride-Anlagen in Hamburg werden häufiger genutzt Stand: 14.10.2024 07:10 Uhr Mit dem Auto bis ins Stadtzentrum: Das ist für viele Pendlerinnen und Pendler offenbar nicht mehr der beste Weg zum Ziel. In Hamburg nutzen immer mehr Menschen die Park+Ride-Anlagen und legen einen Teil der Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.

Ob in Bahrenfeld oder Bergedorf, in Horn, bei Hagenbeck, in Niendorf oder Ohlsdorf - an immer mehr Park+Ride-Plätzen heißt es: Alles belegt. Insgesamt gibt es in Hamburg 34 solcher Anlagen in direkter Nachbarschaft zu U- oder S-Bahnhöfen. Sie bieten zwischen 44 und 1.086 Stellplätze für Autos. Im September vergangenen Jahres waren laut Verkehrsbehörde vier dieser Umsteigepunkte voll ausgelastet. Im September dieses Jahres waren es den Angaben zufolge schon elf - mehr als vor der Corona-Pandemie.

Weitere Anlagen sollen dazukommen

Aus Sicht der Verkehrsbehörde ist das eine erfreuliche Entwicklung: Mehr P+R-Nutzerinnen un -Nutzer bedeuten aus ihrer Sicht weniger Stau auf den Straßen der Innenstadt. Durch die geplanten neuen S- und U-Bahn-Linien soll noch 35 Bahnhöfe dazukommen - viele davon mit P+R-Plätzen, vor allem am Stadtrand.

Allerdings ist das Konzept nicht überall erfolgreich. In Neugraben oder Volksdorf bleiben Zweitdrittel oder sogar Dreiviertel der Parkplätze leer.

