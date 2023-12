Online-Plattform für Produkte "Made in Hamburg" startet Stand: 12.12.2023 16:27 Uhr Wer in der Schanze unterwegs ist oder in Eimsbüttel oder in der Neustadt, der war bestimmt schon mal drin: In Concept Stores gibt es jede Menge Tüdelkram - von der veganen Seife über Schmuck bis hin zu teurem Likör und besonderen Büchern.

Und genauso kann man sich auch "LOKL.Hamburg" vorstellen - einen neuen Hamburger Online-Shop mit Produkten aus Hamburg. Auf LOKL.Hamburg gibt es zum Beispiel Franzbrötchen-Likör oder Lappen aus recycelten Materialien. "In erster Linie ist das für Leute, die coole Produkte haben wollen", sagt Pierre Manière, der Mitgründer der Online-Plattform. "Menschen, die Hamburg mögen und Menschen, die nachhaltige Produkte haben wollen."

Die meisten Geschäftsleute, die ihre Produkte über die Website verkaufen, kommen aus Eimsbüttel und aus der Gegend rund um den Großneumarkt in der Hamburger Neustadt. Bald sollen aber noch mehr dazu kommen.

Stadt fördert das Projekt mit 20.000 Euro

Gefördert wird LOKL.Hamburg von der Stadt mit 20.000 Euro. Für Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) gut investiertes Geld: "In der Tat hat gerade der inhabergeführte Einzelhandel Schwierigkeiten, den Zugang zum Online-Handel zu bekommen", so Dressel. Deshalb könne er alle nur dazu aufrufen, als Händler oder als Händlerin mitzumachen - oder als Kundin oder Kunde die Seite auszuprobieren. Nach dem Motto: "Support your local business."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.12.2023 | 16:12 Uhr