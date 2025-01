Stand: 22.01.2025 07:53 Uhr Offizieller Wahlkampfstart der Hamburger FDP

Die Hamburger FDP ist offiziell in den Wahlkampf gestartet. "Alles lässt sich ändern" - mit diesem Slogan wollen es die Liberalen zurück in die Bürgerschaft schaffen. Zu viel Bürokratie in der Wirtschaft, hohe Steuern und Probleme an den Schulen: All das müsse sich ändern, sagte die Bundestagsabgeordnete Ria Schröder am Dienstagabend bei der Wahlkampfauftaktveranstaltung im Besenbinderhof. In Hamburger Umfragen liegt die FDP unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.

