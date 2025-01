Hamburger FDP offiziell in den Wahlkampf gestartet Stand: 22.01.2025 13:25 Uhr "Alles lässt sich ändern": Unter diesem Slogan kämpft die Hamburger FDP darum, wieder in die Bürgerschaft einzuziehen. Am Dienstagabend war der offizielle Wahlkampfauftakt.

Zu viel Bürokratie in der Wirtschaft, hohe Steuern und Probleme an den Schulen - all das müsse sich ändern, so die Bundestagsabgeordnete Ria Schröder in ihrer Rede im Besenbinderhof. Hamburger Themen griff die Spitzenkandidatin Katarina Blume auf - darunter Verkehrschaos, Drogen und Kriminalität. Schuld sei der rot-grüne Senat - auch an den mangelnden Wohnungen. "Bauen muss schneller werden, es muss günstiger werden, damit die Mieten wieder bezahlbar werden und damit die Menschen sich nicht mehr sorgen müssen", so Blume.

Wirtschaftsfragen für FDP weiterhin zentral

Mehr Freiraum für die Wirtschaft ist und bleibt ein Kernthema im Wahlkampf. Das forderte auch der Bundestagsfraktionsvorsitzende Christian Dürr bei der Veranstaltung. "Wir müssen aufhören damit, zu glauben, dass Politiker darüber entscheiden können, welche Autos verkauft werden sollen und welche Anlagen hergestellt werden. Das müssen wir endlich wieder der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland überlassen", forderte Dürr.

FDP muss laut Umfrage zittern

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg findet am 2. März statt - eine Woche nach der Bundestagswahl. Im vor einer Woche veröffentlichten NDR HamburgTrend zur Bürgerschaftswahl lag die FDP trotz leichter Zugewinne mit vier Prozent knapp unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP Bürgerschaftswahl