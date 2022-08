Öjendorfer Park: Spaziergängerin mit toter Möwe angegriffen Stand: 23.08.2022 14:17 Uhr Kurioser Einsatz für die Hamburger Polizei im Öjendorfer Park: Dort hat ein Mann am Dienstag versucht, eine Spaziergängerin mit einer toten Möwe zu schlagen. Als die Polizei kam, sprang er in den Öjendorfer See.

Die Frau war am Vormittag mit ihrem Hund in dem Park unterwegs, als sie auf den Mann traf. Erst soll er versucht haben, den Hund zu treten, dann bedrohte er sie. Als die Spaziergängerin daraufhin sagte, sie werde jetzt die Polizei rufen, entblößte sich der Mann vor ihr. Dann griff er nach einer toten Möwe, die an dem See im Sand lag, und versuchte die Frau mit dem Vogel zu schlagen.

AUDIO: Attacke mit toter Möwe am Öjendorfer See (1 Min) Attacke mit toter Möwe am Öjendorfer See (1 Min)

Mann wird von Amtsarzt untersucht

Kurz darauf war die alarmierte Polizei vor Ort. Als der Mann die Beamten sah, sprang er in den Öjendorfer See und versuchte zu entkommen. Mithilfe eines Boots der Feuerwehr konnte er wenig später aus dem Wasser gezogen werden. Was den Mann zu seiner ungewöhnlichen Attacke trieb, ist noch unklar. Er sollte nach seiner Festnahme von einem Amtsarzt untersucht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.08.2022 | 15:00 Uhr