Oberbillwerder: Stadt Hamburg zieht Planungen an sich Stand: 16.10.2024 06:43 Uhr Der neue Hamburger Stadtteil Oberbillwerder wird zur Chefsache: Bisher war der Bezirk Bergedorf zuständig, nun zieht der Senat das Bebauungsplanverfahren an sich. Und das sorgt für Kritik.

Rund 15.000 Menschen sollen in Oberbillwerder einmal wohnen können, inmitten von Quartiersplätzen und Parks. Ein auch international vielbeachtetes Vorhaben, wie Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) betont. Der Senat findet den neuen Stadtteil im Bezirk Bergedorf so wichtig, dass er - wie sich schon länger angedeutet hatte - das Bebauungsplanverfahren jetzt an sich zieht.

Bergedorfer Bezirksversammlung: Mehrheit gegen die Pläne

So will er sicherstellen, dass Oberbillwerder gebaut werden kann. Denn die neue Mehrheit in der Bergedorfer Bezirksversammlung ist gegen das Vorhaben.

CDU empört

Dass der rot-grüne Senat jetzt die Verantwortung für das Projekt übernimmt, stößt bei der CDU auf Empörung. Der Bezirk sei nicht verantwortlich für die Wohnungsprobleme der Stadt, sagte Bergedorfs CDU-Fraktionschef Julian Emrich NDR 90,3. Die Dimension des geplanten Stadtteils passe nicht zu Bergedorf. Dirk Kienscherf, Fraktionschef der SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft, hält dagegen: Oberbillwerder sei ein Leuchtturmprojekt und die Entscheidung dafür vor vielen Jahren gefallen.

