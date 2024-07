Hamburg: Widerstand gegen Stadtteil Oberbillwerder wird größer Stand: 12.07.2024 06:33 Uhr In Hamburgs Bezirksversammlungen hat sich nach den Wahlen im Juni einiges verändert. Am Donnerstag wurde zum ersten Mal in Bergedorf getagt, wo nun die CDU stärkste Kraft ist - und die will weiter den Bau des neuen Stadtteils Oberbillwerder verhindern.

Kann der neue Stadtteil, in dem zukünftig 15.000 Menschen wohnen sollen, tatsächlich noch scheitern? Es ist zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Denn klar ist: Nach dem Aus der Bergedorfer Ampelkoalition wird es nun wieder wie früher schon mal "Bergedorfer Verhältnisse" geben. Es gibt also keine Koalition, sondern je nach Thema wird mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt. Das hat Bergedorfs CDU-Fraktionschef Julian Emrich am Donnerstag noch mal bestätigt - und für Oberbillwerder gibt es nun eben keine Mehrheit mehr.

CDU, AfD und Linke lehnen Großprojekt ab

Die CDU als stärkste Partei lehnt das Großprojekt ab, AfD und Linke auch. Erst kürzlich musste wegen eines formalen Fehlers der Bebauungsplan noch mal neu bis September ausgelegt werden, deshalb wird wohl erst im Januar darüber abgestimmt. Und so wie es aussieht, wird die Mehrheit dagegen sein.

VIDEO: Wie geht es weiter mit Oberbillwerder? (3 Min)

Oberbillwerder könnte Wahlkampfthema werden

Der rot-grüne Senat könnte dann zwar noch das Verfahren an sich ziehen, aber am 2. März 2025 findet schon die Bürgerschaftswahl statt - und Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering hat auch schon klar gesagt: "Oberbillwerder? Mit uns nicht." Ob der neue Stadtteil im Bezirk Bergedorf tatsächlich kommt oder nicht, das dürfte dann auch ein Wahlkampfthema für ganz Hamburg werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.07.2024 | 06:00 Uhr