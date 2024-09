Norderelbbrücken für die Bahn sollen erneuert werden Stand: 30.09.2024 07:11 Uhr Die Norderelbbrücken sind nicht nur ein Sorgenkind der Autobahn. Es gibt auch Norderelbbrücken der Deutschen Bahn, auch die sind marode und müssen ersetzt werden. Jetzt werde es ernst, sagt Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Wegen der Norderelbbrücken mussten Tausende Zugfahrgäste am Wochenende auf die S-Bahn umsteigen. Zwischen Hauptbahnhof und Harburg waren zwei der vier Gleise gesperrt, Stahlträger werden dort noch eine Woche lang erneuert. Die Bahnbrücken werden nur noch ein Jahrzehnt halten, sagte Verkehrssenator Tjarks im Gespräch mit NDR 90,3.

Planungswettbewerb ausgeschrieben

"Wir müssen weiter vorankommen mit den Elbbrücken. Alle wissen, dass sie in einem Zustand sind, wo wir handeln müssen", so Tjarks. Hamburg und die Bahn haben einen Planungswettbewerb ausgeschrieben. Ingenieurbüros sollen vorschlagen, wie neue Brücken neben den alten gebaut werden können. "Wir müssen einen Überbau errichten für die Sanierung, also eine Strecke neben der Strecke, damit die Züge weiterhin Hamburg-Hauptbahnhof erreichen. Wir sind da noch im Fluss, aber das bleibt weiterhin das Ziel", betonte Tjarks.

Tjarks will zusätzliche Gleise über die Elbe

Der Verkehrssenator will aber mehr, nämlich zwei zusätzliche Fernbahngleise über die Elbe. Auch das wird untersucht.

