Stand: 11.09.2024 21:00 Uhr Norderelbbrücke der A1 für Schwerlasttransporte gesperrt

Die Norderelbbrücke, über die die Autobahn A1 Bremen-Lübeck führt, ist ab sofort für Großraum- und Schwerlasttransporte gesperrt. Bei der letzten turnusgemäßen Hauptprüfung der Brücke Ende Juli sei ein Schaden am Tragwerk festgestellt worden, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Der Schaden müsse weiter untersucht werden. Damit werde nun bereits am Donnerstag gegen 9 Uhr begonnen. Dem Verkehr in Richtung Norden stehen damit nur zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung.

