Neugestaltung der Hafenkante: Bürger sollen mitreden Stand: 05.08.2024 16:53 Uhr Im Januar begann die Beteiligungsphase zur Neugestaltung der Freiflächen am Fischmarkt. Ab dem 5. August geht das Projekt in die nächste Phase, in der bis Ende September unter Beteiligung der Öffentlichkeit getestet werden soll, welche Nutzungsmöglichkeiten gewollt und möglich sind.

Hafenkante, was kannst Du? Unter diesem Motto können Hamburgerinnen und Hamburger ihre Ideen einbringen, wie die öffentliche Fläche am Fischmarkt künftig genutzt werden soll. Die Fläche an der Hafenkante ist Teil der "Landschaftsachse Elbe" und wird derzeit von Wohnmobilen, dem Fischmarkt und dem Hafengeburtstag genutzt.

60 Meter breite Fläche zum Testen der Ideen

Eine 60 Meter breite Fläche wird zum Testen abgesteckt. Ein umgebautes Wohnmobil dient als Informationsbüro. Bürgerinnen und Bürger sowie Besuchende können Ideen wie Sitzgelegenheiten, Begrünung oder einen Sportplatz ausprobieren. Ziel des Projekts ist es, die Fläche sowohl als Teil der Landschaftsachse Elbe als auch für die örtliche Versorgung mit Freiräumen für Hamburgerinnen und Hamburger nutzbar zu machen.

Einbindung öffentlicher Vorstellungen in die Gestaltung

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) betont die Bedeutung der Entsiegelung und Neunutzung öffentlicher Räume für Begegnungen und Freizeit. Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) und der stellvertretende Bezirksamtsleiter Sven-Olaf Schöpper (SPD)unterstreichen die Wichtigkeit der Bürgerbeteiligung für die Qualitätssteigerung der Freiräume und die Einbindung öffentlicher Vorstellungen in die Gestaltung. Das Projekt basiert auf dem Koalitionsvertrag, der eine Erweiterung des Antoniparks unter Federführung der Umweltbehörde vorsieht.

