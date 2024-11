Neues Hauptzollamt in der Hamburger Hafencity wird großer Holzbau Stand: 13.11.2024 16:17 Uhr In der Hamburger Hafencity wird eine der letzten Baulücken geschlossen. Neben dem Automuseum Prototyp entsteht das neue Hauptzollamt - weitgehend aus Holz. An der Shanghaiallee werden in sieben Jahren mehr als 500 Menschen arbeiten.

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing sagte am Mittwoch, er habe sich immer gedacht, an dieser Stelle müsste noch ein richtig schöner Schlussstein in der Hafencity gebaut werden. "Den haben wir jetzt gefunden - diesen Schlussstein", so Höing.

Architekt: "Ein großes Holzregal"

Das geplante Gebäude, das sich bis zum Lohsepark zieht, soll überwiegend aus Holz bestehen. Architekt Christopher Hammerschmidt sagte: "Im Grunde ist das Haus ein großes Holzregal. Es ist ein großer Bausatz mit vorgefertigten Teilen aus Holz." Per Lastwagen werden Bürowaben angeliefert und von einem Kran eingehängt - sieben Stockwerke hoch.

Auch Café und Buchhandlung geplant

Das künftige Hauptzollamt Hamburg wird auch für Kundinnen und Kunden geöffnet, wie Jens Möller-Lentvogt, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Hamburg, betonte. "Wir haben die sogenannte Postabfertigung. Sie müssen sich das so vorstellen: Die Menschen bestellen etwas im Internet. Dann kommt das Postpaket zum Zoll. Der prüft, ob Einfuhrabgaben zu erheben sind", sagte er. Auch ein Café und eine Buchhandlung sind geplant.

