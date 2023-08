Neuer Rekordwert bei Krankenstand im ersten Halbjahr Stand: 12.08.2023 07:34 Uhr Die Techniker Krankenkasse (TK) hat ein neues Rekordhoch beim Krankenstand im ersten Halbjahr gemeldet.

Im Schnitt war jeder bei der Kasse versicherte Erwerbstätige zwischen Januar und Juni 9,5 Tage krankgeschrieben - nach durchschnittlich 9,1 Tagen im ersten Halbjahr 2022, wie die TK mitteilte. In Hamburg liegt der Wert mit 9,4 nur knapp darunter. 2022 waren es im ersten Halbjahr in der Hansestadt nur 8,7 Tage gewesen.

Corona spielte kaum noch eine Rolle

Damit stieg der Krankenstand in Hamburg in der ersten Jahreshälfte auf 5,2 Prozent – gegenüber 4,8 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die DAK verzeichnet den gleichen Trend und meldet ebenfalls Rekordzahlen bei den Krankmeldungen. Die allermeisten - wie auch im Vorjahr - wegen Erkältungskrankheiten. Corona spielt dabei kaum noch eine Rolle. Laut der TK war Covid 19 in Hamburg im ersten Halbjahr durchschnittlich nur noch für 0,06 Fehltage verantwortlich.

TK-Chefin sieht Nachholeffekt

Für den hohen Krankenstand könnte die Pandemie dennoch mitverantwortlich sein, meint TK-Hamburg -Chefin Maren Puttfarcken. "Grund dafür könnte ein Nachholeffekt bei Infektionskrankheiten sein, deren Verbreitung durch die Covid-Maßnahmen eingedämmt worden war."

Und der Umgang mit Infektionskrankheiten habe sich möglicherweise verändert. Statt krank zur Arbeit zu gehen und Ansteckungen zu riskieren, würden die Menschen jetzt wohl eher zu Hause bleiben und sich auskurieren.

