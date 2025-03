Neue Radstation am Hamburger Hauptbahnhof eröffnet Stand: 17.03.2025 07:32 Uhr Am Hamburger Hauptbahnhof gibt es seit Montag am Steintorplatz eine neue Radstation mit 120 gesicherten Stellplätzen. Im Mai folgt eine weitere am Glockengießerwall mit 200 gesicherten Stellplätzen.

Die beiden Radstationen sollen die mehr als 500 bereits vorhandenen frei zugänglichen Abstellplätze am Hauptbahnhof ergänzen, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Buchung der Stellplätze an der neuen Station am Steintorplatz ist online über die Webseite www.radkultur.hamburg/radstationen möglich.

Weitere Stellplätze auch an anderen Haltestellen

Außerdem sollen den Angaben zufolge dieses Jahr weitere Stellplätze an den Haltestellen Klosterstern, Hallerstraße, Billwerder Moorfleet, Ottensen, Bahrenfeld und Legienstraße entstehen.

Tjarks: "Einfachen Umstieg ermöglichen"

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) betonte: "Wir fördern nachhaltige und umweltschonende Mobilität sowie zusammenhängende Mobilitätsketten, die über die gesamte Stadt verteilt einen einfachen Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr ermöglichen." Hintergrund des Ausbaus ist, dass laut Behörde bis 2030 insgesamt 80 Prozent aller Wege in Hamburg auf dem Rad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn zurückgelegt werden sollen.

