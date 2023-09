Neue Konzernzentrale von Beiersdorf in Hamburg eröffnet Stand: 11.09.2023 16:06 Uhr Im Hamburger Bezirk Eimsbüttel hat der Hautpflegekonzern Beiersdorf am Montag feierlich seine neue Zentrale eröffnet. Sie steht in der seit Juni neu benannten Beiersdorfstraße.

Der Beiersdorf Campus soll laut Konzernchef Vincent Warnery die Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden stärken und vereinfachen. Er biete den Beschäftigten den idealen Raum zum Austausch, zur Inspiration und zur Entwicklung neuer Ideen - "und damit die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg und weiteres Wachstum". Ein Fokus liegt auf dem Begriff New Work: Jeder Beiersdorf-Beschäftigte in der neuen Konzernzentrale soll täglich neu entscheiden können, wo er jeweils arbeiten möchte.

Konzern investiert 250 Millionen Euro

Rund 250 Millionen Euro hat der im DAX notierte Nivea-Hersteller in das Projekt investiert. In sechs Jahren Bauzeit entstanden neue Arbeitsmöglichkeiten für die rund 3.000 Beschäftigten am Standort Hamburg. Der Konzern führt damit die Mitarbeitenden aus zwei Standorten an der Beiersdorfstraße - einem kürzlich umbenannten Teilstück der Troplowitzstraße - zusammen.

Beiersdorf Campus mit vielen Angeboten

Der Beiersdorf Campus umfasst neben der neu gebauten Konzernzentrale und einem neuen Laborgebäude auch Bestandsgebäude wie das 2004 eröffnete Hautforschungszentrum. Alle Gebäude sind durch Brücken miteinander verbunden. Neben neuen, modernen Arbeitsplätzen gibt es auch Außenanlagen mit Sport- und Erholungsmöglichkeiten, ein großes Restaurant, eine Kita, eine Fahrradwerkstatt und mehr als 700 Fahrradstellplätze. Der Entwurf für die Konzernzentrale stammt vom renommierten Hamburger Architekturbüro Hadi Teherani Architects.

Leonhard: "Zeichen für die Verbundenheit zu Hamburg"

Bei der Eröffnung betonte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Bedeutung des Projekts für die Sicherung von Arbeitsplätzen in Zeiten des Fachkräftemangels. "Beiersdorf gehört zu Hamburg und blickt auf eine lange unternehmerische Tradition in der Hansestadt zurück", sagte Leonhard. Mit der Eröffnung der neuen Konzernzentrale setze Beiersdorf ein "eindrucksvolles Zeichen für die Verbundenheit zu Hamburg und für das Engagement in die Zukunft".

An der Unnastraße entstehen Wohnungen

Das bisherige Hauptgebäude an der Unnastraße wird demnächst abgerissen - an dessen Stelle sollen Wohnungen für Mitarbeitende gebaut werden.

Beiersdorf: Weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter

Beiersdorf mit Marken wie Nivea, Eucerin, Tesa und Labello hatte im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 8,8 Milliarden Euro einen Gewinn vor Steuern und Abgaben in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro eingefahren. Weltweit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

