Neubau im Hamburger Marienkrankenhaus eröffnet Stand: 23.08.2024 14:26 Uhr Gebaut wird viel an und in den Hamburger Krankenhäusern. Doch der Neubau im Marienkrankenhaus, der am Freitag eröffnet wurde, ist etwas Besonderes. Denn man sieht auf den ersten Blick nicht, dass überhaupt gebaut wurde.

Man steht vor Haus 2 des Marienkrankenhauses in Hohenfelde - und fragt sich, ob man hier überhaupt richtig ist zur Einweihung eines Neubaus. Denn auf den ersten Blick ist nur der gewohnte Altbau aus gelbem Klinkerstein zu sehen. Der Neubau versteckt sich quasi: in einem aufgesetzten neuen Stockwerk, in einem Anbau, in einem neuen Mittelteil und in der Sanierung der übrigen Stockwerke.

Zweistellige Millionenförderung durch die Stadt

Alles möglich gemacht durch die Kunst des Architekten, einer zweistelligen Millionenförderung durch die Stadt - und den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und Patientinnen und Patienten, die den Neu- und Umbau im laufenden Betrieb über vier Jahre erduldet haben. Christoph Schmitz, der Geschäftsführer des Marienkrankenhauses, spricht deshalb auch von dem komplexesten und kostenintensivsten Neubauprojektes in der 160-jährigen Geschichte des Marienkrankenhauses.

Behörde: Kosten- und Zeitrahmen eingehalten

Das Ergebnis: moderne Gesundheitsversorgung in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde mit neuester OP-Technik in der historischer Bausubstanz. Ein Vertreter der Sozialbehörde betont zudem: Der Kosten- und der Zeitrahmen für den Neu- und Umbau von Haus 2 des Marienkrankenhauses sei eingehalten worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.08.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik