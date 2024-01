Neuartige Kinderarzt-Praxis im Hamburger Osten eröffnet Stand: 03.01.2024 13:03 Uhr Die Suche nach einem Kinderarzt ist in Hamburg oft ein Geduldspiel. Für Eltern im Hamburger Osten gibt es jetzt eine gute Nachricht: In Rahlstedt hat eine neue Kinderarzt-Praxis eröffnet. Und diese unterscheidet sich von gängigen Arztpraxen.

Die Praxis in Rahlstedt ist die erste in Hamburg, die nicht von Ärztinnen und Ärzten, sondern von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betrieben wird - gewissermaßen dem Dachverband der Hamburger Kassenärzte und -ärztinnen. Die Kinderärztin hier ist also nicht selbstständig, sondern arbeitet als Angestellte und kann dadurch beispielsweise auf geregelte Arbeitszeiten hoffen.

Mittel- oder langfristig soll die Praxis dann aber von ihr oder einem anderen Kinderarzt oder Kinderärztin übernommen werden. Für Eltern macht das besondere Modell der neuen Praxis keinen Unterschied - für sie ist wichtig, eine Praxis in der Nähe zu haben.

Zu wenige Kinderärzte im Hamburger Osten

Schon seit Monaten liefen die Vorbereitungen, Politiker und Politikerinnen hatten immer wieder ungeduldig nachgefragt, wann es denn so weit ist. Hintergrund ist die schwierige Versorgungslage mit Kinderärzten und -ärztinnen im Hamburger Osten. Im Gespräch für den Standort war zunächst auch der benachbarte Stadtteil Billstedt. Hier überlegt ein Kinderarzt derzeit, seine Praxis bald zu schließen. Unklar ist, ob sich dann ein neuer Kinderarzt findet - oder ob viele Eltern längere Wege in Kauf nehmen müssen.

Auch Wilhelmstift soll entlastet werden

Mit der neuen Praxis in der Grubesallee in Rahlstedt will die Kassenärztliche Vereinigung dabei helfen, die umliegenden Kinderärzte und -ärztinnen zu entlasten - ebenso wie die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift in dem Stadtteil. Rahlstedt ist der mit Abstand bevölkerungsreichste Stadtteil Hamburgs mit über 90.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Davon sind knapp 18.000 unter 18 Jahren alt.

Finanziert wird die neue Praxis aus dem Strukturfonds, in den die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und die Krankenkassen einzahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2024 | 13:00 Uhr