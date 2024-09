Nach tödlichem Fahrradunfall: Neue Erkenntnisse der Hamburger Polizei

Stand: 16.09.2024 17:32 Uhr

Am vergangenen Freitag war eine 71-jährige Radfahrerin in Hamburg tödlich verunglückt, als sie am Baumwall von einem Lastwagen erfasst wurde. Jetzt haben die Unfallermittler und -ermittlerinnen der Polizei neue Erkenntnisse in dem Fall.