Nach Amoktat in Alsterdorf: Hamburg stellt Waffenbehörde neu auf Stand: 20.06.2023 14:45 Uhr Nach der Amoktat bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas im April in Alsterdorf wird Hamburgs Waffenbehörde neu aufgestellt. Sie bekommt mehr Personal und soll enger mit dem Landeskriminalamt zusammenarbeiten.

Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer stellten am Dienstag im Rathaus ein Maßnahmenpaket vor. Wer in Hamburg einen Waffenschein beantragt, soll in Zukunft anhand einer sehr ausführlichen Checkliste überprüft werden. Dass ein psychisch auffälliger Mensch trotz Warnungen von Angehörigen legal eine Waffe besitzt, soll nicht mehr vorkommen können.

LKA bekommt "Kompetenzzentrum für Risikobewertung"

Neben diesem Regelwerk wird auch das Landeskriminalamt einbezogen. Dort will die Polizei ein "Kompetenzzentrum für Risikobewertung" aufbauen, das alle eingehenden Hinweise überprüft und auch mit der Waffenbehörde zusammenarbeiten soll. Die Waffenbehörde selbst soll von 27 Mitarbeitenden auf 33 aufgestockt werden. Vor allem Kontrollen von Waffenbesitzern und -besitzerinnen sollen verstärkt werden. Drei statt bisher zwei Teams sollen für angekündigte oder unangemeldete Überprüfungen zuständig sein. Polizeipräsident Meyer hält mehr als 300 Kontrollen pro Monat für möglich.

Innensenator Andy Grote wünscht sich vom Bund eine Verschärfung des Waffenrechts. So sollte künftig jeder, der eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt, ein psychologisches Gutachten vorlegen. Bislang müssen das nur Antragsteller unter 25 Jahren. "Diese Altersbeschränkung wollen wir aufheben", sagte der Senator.

Amoklauf am 9. März bei Zeugen Jehovas

Bei dem Amoklauf am 9. März hatte der 35-jährige Philipp F. nach einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf sieben Menschen und sich selbst erschossen. Der Besitz der Tatwaffe war ihm von der Waffenbehörde genehmigt worden. Eine Überprüfung in seiner Wohnung nach einem anonymen Hinweis auf psychische Auffälligkeiten war wenige Wochen vor der Tat ohne weitere Maßnahmen geblieben.

