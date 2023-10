Mutter im Wahn getötet: 29-Jähriger kommt dauerhaft in Psychiatrie Stand: 09.10.2023 11:22 Uhr Im Mai dieses Jahres hat ein junger Mann aus Blankenese im Wahn seine Mutter getötet. Nun kommt der 29-Jährige dauerhaft in die Psychiatrie. Das hat das Hamburger Landgericht am Montag entschieden.

Die Vorsitzende Richterin sagte, mal wieder sei ein frühzeitiger Cannabis-Konsum Auslöser einer "schrecklichen Tragödie" gewesen. Ihre Kammer habe in den vergangenen Monaten über mehrere solcher Fälle verhandelt. Es müsse viel mehr über die Gefahren von Cannabis aufgeklärt werden, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung.

Psychiater: Regelmäßiges Kiffen kann Psychose auslösen

Regelmäßiges Kiffen könne eine Psychose auslösen, wenn jemand dafür eine genetische Veranlagung habe. Das hatte ein Psychiater im Prozess ausgeführt. Aber niemand wisse, ob er oder sie diese Veranlagung habe. Deshalb gebe es immer wieder Fälle, in denen Cannabis-Konsumentinnen oder -konsumenten schizophren werden, und manche würden im Verfolgungswahn töten.

29-Jähriger hielt Mutter für "ferngesteuerte Roboterhexe"

Es seien ganz überwiegend nahestehende Menschen, die Opfer würden, so die Richterin. Denn die würden sich am meisten um den psychisch kranken Menschen kümmern und dadurch in den Fokus seines Verfolgungswahns geraten. Der 29-jährige Mann aus Blankenese hatte seine Mutter erschlagen, weil er sie im Wahn gar nicht erkannte und sie nach eigenen Worten für eine "ferngesteuerte Roboterhexe" hielt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2023 | 12:00 Uhr