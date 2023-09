29-Jähriger soll Mutter getötet haben: Prozess in Hamburg

Stand: 26.09.2023 11:30 Uhr

Im Mai dieses Jahres soll ein junger Mann in Hamburg seine Mutter erschlagen haben. Und zwar in Blankenese, wo der 29-Jährige noch mit seinen Eltern lebte. Am Dienstag begann vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen ihn.