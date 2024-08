Mutmaßliche Klima-Aktivisten nahe des Hamburger Flughafens gestoppt Stand: 02.08.2024 11:04 Uhr Die Polizei hat wohl eine Blockade am Hamburger Flughafen verhindert. In dessen Nähe stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Freitagmorgen eine Gruppe mutmaßlicher Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen.

Den Polizisten und Polizistinnen waren laut einer Sprecherin am Krohnstieg in Langenhorn mehrere Radfahrerinnen und Radfahrer aufgefallen - denn sie hatten Bolzenschneider, Westen und Plakate bei sich. Als die Gruppe die Polizei bemerkte, ergriff sie den Angaben zufolge die Flucht. Mehrere Dutzend Streifenwagen wurden zur Unterstützung angefordert. Über dem Flughafen kreiste ein Polizeihubschrauber und die Bundespolizei kontrollierte den Zaun rund um den Flughafen nach möglichen Einstiegslöchern.

Vier Personen vorläufig festgenommen

Vier Personen konnten kurz darauf angehalten und überprüft werden. Neben dem Bolzenschneider und den Plakaten fand sich auch ein Sand-Harz-Gemisch in ihren Taschen - dieses wird oft zum Festkleben benutzt. Die vier Gefassten wurden vorläufig festgenommen. Eine weitere Person, die ebenfalls in Gewahrsam kam, stand an einem Aussichtspunkt, möglicherweise um die Aktion zu filmen.

Letzte Generation hatte Aktionen angekündigt

Schon seit Tagen gilt rund um den Flughafen und auf dem Gelände selbst erhöhte Aufmerksamkeit. Am vergangenen Donnerstag hatte die Gruppe Letzte Generation deutschlandweit Proteste an Flughäfen angekündigt. Erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen sich auf das Rollfeld am Flughafen Leipzig/ Halle geklebt und so den Frachtflugbetrieb gestört. In der vergangenen Woche hatten Klima-Demonstranten sowohl am Frankfurter Flughafen als auch am Flughafen Köln/Bonn den Flugbetrieb jeweils für ein paar Stunden lahmgelegt. Am Stuttgarter Flughafen gab es eine friedliche Protestaktion ohne Einschränkungen des Flugverkehrs.

Keine Einschränkungen auf Flugverkehr in Hamburg

Auf den Flugverkehr in Hamburg hatte der Einsatz am frühen Morgen keine Auswirkungen. "Der Flugbetrieb war und ist nicht beeinträchtigt", sagte eine Flughafen-Sprecherin.

