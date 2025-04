Stand: 29.04.2025 19:17 Uhr Moin-Filmförderung zieht Bilanz und stellt Pläne vor

Die Moin-Filmförderung hat am Dienstag eine positive Bilanz für das vergangene Jahr gezogen. Die Filmförder-Institution der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein konnte viele künstlerische Erfolge verbuchen - darunter etliche Filmpreise und Nominierungen. Insgesamt wurde die Kinobranche mit zwölf Millionen Euro unterstützt. Mit zusätzlichen zehn Millionen Euro Förderung soll die Beschäftigung in der Branche erhöht, die Sichtbarkeit der Stadt in Filmen verstärkt und der Tag des freien Eintritts beim Filmfest mitfinanziert werden.

