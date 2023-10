Michel-Stiftung startet Spendenaktion für Sanierungsarbeiten

Stand: 04.10.2023 13:19 Uhr

Am Michel stehen neue Sanierungsarbeiten an. Dach- und Turmgesims der Kirche in Hamburg müssen erneuert werden. Die Stiftung St. Michaelis hat am Mittwoch deshalb eine Spendenaktion gestartet.