Stand: 08.05.2025 18:55 Uhr Messerangriff auf Mann in Langenhorn: 17-Jähriger festgenommen

Nach einem Messerangriff auf einen 40-Jährigen im Hamburger Stadtteil Langenhorn am 24. Februar dieses Jahres hat die Polizei am Mittwoch einen 17-Jährigen festgenommen. Opfer und Täter waren aus noch ungeklärter Ursache in einem Park in Streit geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Jugendliche habe den 40-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Mann wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen werden fortgesetzt.

