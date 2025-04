Mehr als 20 Obdachlose sind im Winter in Hamburg gestorben Stand: 10.04.2025 06:51 Uhr Im vergangenen Winter sind mindestens 47 wohnungs- und obdachlose Menschen in Hamburg gestorben. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft hervor.

Es geschieht immer wieder in aller Öffentlichkeit: In Hamburg sterben obdachlose Menschen auf der Straße - unter anderem auf dem Glockengießerwall, am Bahnhof Dammtor und am Schwanenwik im Stadtteil Hohenfelde. 26 obdachlose Menschen starben im vergangenen Winter in einem der Hamburger Krankenhäuser, 21 Menschen allein und schutzlos auf der Straße. Die meisten von ihnen starben an den Folgen einer Krankheit, die nicht oder nicht richtig behandelt wurde. Die von der Linksfraktion abgefragten Daten beziehen sich auf die Zeit von September 2024 bis Ende März 2025.

"Zunehmende Verelendung"

"Wir beobachten eine stark zunehmende Verelendung", sagt Olga Fritzsche, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Obwohl sich die Anzahl der obdachlosen Menschen in Hamburg nahezu verdoppelt habe, gebe es nicht mehr Plätze im Winternotprogramm, bemängelt sie. Viele Obdachlose meiden allerdings die großen Sammelunterkünfte.

Im gesamten Jahr 2024 starben nach Angaben des Straßenmagazins "Hinz&Kunzt" 29 Menschen auf Hamburgs Straßen.

