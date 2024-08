Mehr Digitalisierung und jüngeres Personal in Hamburgs Behörden Stand: 06.08.2024 15:54 Uhr Immer mehr Bürokratie, immer aufgeblähtere öffentliche Verwaltungen: Das ist oft das Negativ-Bild vom öffentlichen Dienst. Für Hamburg stimmt das längst nicht mehr - jedenfalls was die Zahl der Beschäftigten angeht.

Der Hamburger Senat hat ein wichtiges Ziel in der Personalplanung: Er will für eine stabile Quote sorgen zwischen der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs und der Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Mehr Digitalisierung in Hamburger Behörden

Im vergangenen Jahr lag diese Quote bei 35,6 Beschäftigten pro 1.000 Hamburgerinnen und Hamburgern. Und das trotz ständig steigender Zahlen von Lehrkräften in Hamburg. Möglich wird das dadurch, dass an anderer Stelle rationalisiert und automatisiert wird. Der zuständige Staatsrat Jan Pörksen nennt als ein Beispiel dafür die Ausgabe von Anwohnerparkscheinen, die weitgehend digitalisiert wurde und weniger Personal bindet.

Mehr weibliche Führungskräfte

Außerdem werden die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst von Jahr zu Jahr etwas jünger - das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei 44,7 Jahren. Außerdem ist fast jede zweite Führungskraft im öffentlichen Dienst weiblich. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr knapp 70.000 Mitarbeitende in Vollzeit, im öffentlichen Dienst. Die Personalkosten lagen bei 7,5 Milliarden Euro.

