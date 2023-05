Stand: 14.05.2023 15:50 Uhr Mann wird bei Messerangriff in Hamburg verletzt

Im Hamburger Schanzenviertel ist am Sonntag ein Mann niedergestochen worden. Laut Polizei hatten sich zwei junge Männer in der Sternstraße auf St. Pauli gestritten. Das Opfer kam mit einer Verletzung am Kopf ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei weiß, wer er ist und ermittelt.

