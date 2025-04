Stand: 20.04.2025 10:33 Uhr Mann muss in Jenfelder Kleingarten-Areal wiederbelebt werden

Die Mordkommission der Hamburger Polizei ermittelt nach dem Fund eines Schwerverletzten. Der Mann war am späten Sonnabend im Kleingartenverein am Deelwischredder im Stadtteil Jenfeld aufgefunden worden. Rettungskräfte konnten ihn reanimieren und in ein Krankenhaus bringen. Laut Lagedienst der Hamburger Polizei gibt es Hinweise auf eine Gewalttat. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

