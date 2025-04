Hamburg-Jenfeld: Mann wird in Kleingartenkolonie getötet Stand: 20.04.2025 13:49 Uhr Zwei Männer geraten in einer Kleingartenkolonie in Hamburg-Jenfeld heftig aneinander. So geschehen am Sonnabend. Im Verlauf des Streits wird einer von ihnen schwer verletzt. Er stirbt später in einer Klinik.

Nach Angaben der Hamburger Polizei steht in 41-Jähriger Mann im Verdacht, einen 46-Jährigen Bekannten zunächst lebensbedrohlich verletzt zu haben. Rettungskräfte konnten den Schwerverletzten am späten Sonnabend erst noch stabilisieren. Das Opfer erlag aber in der Nacht zu Sonntag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei bestätigte.

Verdächtiger kommt nach Gewalttat in Jenfeld vor Haftrichter

Bisher geben die Ermittler nur wenig Details zu dem Fall bekannt. Sie gehen aber von einer Gewalttat am Deelwischredder aus. Der dringend tatverdächtige Deutsche wurde nach Behördenangaben in ein Untersuchungsgefängnis gebracht, wo er sich voraussichtlich an Ostermontag vor einem Haftrichter verantworten muss. Dieser soll über den weiteren Verlauf in dem Fall entscheiden.

Gewaltsamer Streit auch in Hamburg-Lokstedt

Einen blutigen, aber nicht tödlichen Messerangriff gab es am späten Sonnabend außerdem in einem anderen Kleingartenverein in Hamburg-Lokstedt. Offenbar am Rande eines Osterfeuers gerieten mehrere Menschen in Streit. Dieser eskalierte und es wurden Messer eingesetzt.

Mehrere Verletzte in Hamburger Kleingartenverein

Zwei Männer wurden leicht im Gesicht verletzt und zwei kamen mit Schnittverletzungen an den Händen ins Krankenhaus. Eine 27-jährige Frau und ein 32-Jähriger Mann wurden in Gewahrsam genommen – aber wieder entlassen, nachdem sie ausgenüchtert waren.

