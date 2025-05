Stand: 03.05.2025 18:13 Uhr Mann auf St. Pauli niedergeschossen: Fahndung bislang erfolglos

Bei einem Streit auf St. Pauli ist am Samstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Reporter vor Ort berichteten, dass er in der Talstraße niedergeschossen wurde. Eine Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb bislang erfolglos. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

