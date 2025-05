Stand: 04.05.2025 22:09 Uhr Kein vorzeitiger Bundesliga-Aufstieg für HSV-Fußballerinnen

Die Zweitliga-Fußballerinnen des HSV sind noch nicht vorzeitig in die Bundesliga aufgestiegen. Denn Verfolger SV Meppen gewann am Sonntagnachmittag gegen den VfL Bochum mit 1:0 (0:0). Die HSV-Spielerinnen hatten schon am Sonnabend beim 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore schossen Lisa Baum (41.) und Jobina Lahr (58.). Nächste Woche Sonntag haben die HSV-Frauen aber die Chance mit einem Sieg gegen Freiburg den Sprung in die höchste Spielklasse zu schaffen.

