Mann am Jungfernstieg schwer verletzt: Zwei Männer vor Gericht Stand: 01.04.2025 17:16 Uhr Am Alsteranleger am Jungfernstieg kam es in der Vergangenheit häufiger zu Auseinandersetzungen. Seit Dienstag müssen sich vor dem Hamburger Landgericht zwei junge Männer verantworten, die im vorigen August dort eine Massenschlägerei angezettelt und einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben sollen.

Rund 30 Männer waren an dem Abend aufeinander losgegangen. Der Anlass sei nichtig gewesen, sagte die Staatsanwältin am Dienstag. Mittendrin in der Massenschlägerei sollen die beiden 22 und 25 Jahre alten Angeklagten gewesen sein.

22-Jähriger musste notoperiert werden

Sie sollen zusammen mit Messern auf einen Kontrahenten eingestochen haben, der eine von vorn, der andere von hinten. Der 22-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Alle Schläger flohen, das Opfer blieb blutend zurück.

Mehrere Jahre Gefängnis drohen

Beide Angeklagte kündigten an, sich am nächsten Prozesstag zu äußern. Das Landgericht hat bereits angedeutet, welche Strafen sie im Falle eines umfassenden Geständnisses zu erwarten haben: Dem Älteren, der auch noch wegen Drogendelikten angeklagt ist, drohen bis zu vier Jahre und vier Monate Haft, dem Jüngeren bis zu drei Jahre und vier Monate Gefängnis.

