Lufthansa Technik erzielt höchsten Gewinn der Firmengeschichte Stand: 07.03.2024 12:57 Uhr Der Lufthansa Technik-Konzern mit Sitz in Hamburg hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie zuvor. Das Unternehmen, das zur Lufthansa-Gruppe gehört, kommt auf einen Gewinn von rund 630 Millionen Euro.

Flugzeuge warten, Motoren überholen, riesige Privat- und Regierungsflugzeuge ausrüsten und umbauen: Laufthansa Technik mit seinem Stammsitz am Hamburger Flughafen gilt als das wichtigste Service-Unternehmen der Branche weltweit und betreut nicht nur Maschinen von Lufthansa und der konzerneigenen Tochtergesellschaften.

Ergebnis übersteigt Vor-Corona-Niveau

Während der Coronapandemie, als viele Maschinen am Boden blieben, musste Lufthansa Technik noch Stellen abbauen. Inzwischen laufen die Geschäfte besser als je zuvor. 2019, also vor Corona, hatte Lufthansa Technik rund 460 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Jetzt sind es fast 200 Millionen Euro mehr. Und in den kommenden Jahren soll das Unternehmen weiter wachsen, so der Lufthansa-Vorstand bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Frankfurt.

Lufthansa-Gruppe erzielt ihr drittbestes Ergebnis

Ursprünglich wollte sich die Muttergesellschaft von einem Teil von Lufthansa Technik trennen, diese Pläne sind seit dem vergangenen Herbst vom Tisch. Die Lufthansa-Gruppe hat insgesamt das drittbeste Ergebnis der Firmengeschichte eingeflogen - nämlich rund 2,7 Milliarden Euro.

