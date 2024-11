Lohbrügge: Pkw kracht in parkendes Wohnmobil Stand: 28.11.2024 07:17 Uhr Bei einem Autounfall in Hamburg-Lohbrügge sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

In Lohbrügge ist in der Nacht zu Donnerstag ein BMW auf ein parkendes Wohnmobil gekracht. Es stand in der Straße Reinbeker Redder. Der Fahrer des BMW war laut Polizei wahrscheinlich zu schnell unterwegs und kam von der Straße ab. Er prallte gegen eine Straßenlaterne, eine E-Ladesäule und den Wohnwagen.

Verletzte müssen ins Krankenhaus

Die Feuerwehr musste das Autowrack aufschneiden, um ihn und seine beiden Mitfahrer zu befreien. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht.

