Lkw erfasst Radfahrer: Wieder tödlicher Unfall in Hamburg Stand: 01.06.2023 15:44 Uhr Erneut ist in Hamburg ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Am Donnerstag wurde er in Wilhelmsburg von einem Lkw erfasst.

Der Unfall ereignete sich am Mittag auf dem Georgswerder Bogen in Höhe Veddeler Bogen. Dabei wurde der Radfahrer schwer am Kopf verletzt. Sanitäter konnten ihn nicht mehr wiederbeleben. Er erlag seinen Verletzungen, ehe ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus bringen konnte.

Unfallermittlerinnen und -ermittler der Hamburger Polizei suchten die Straße nach Spuren ab, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) reagierte am Donnerstagnachmittag geschockt. Der ADFC fordert Schritttempo für Lkw und Autos auf vielbefahrenen Radstrecken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.06.2023 | 16:00 Uhr